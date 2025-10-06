Destacada participación de deportistas porvenireños en el Mundial de Karate 2025

Con orgullo y emoción, la comunidad de Porvenir celebra los grandes logros de sus representantes en el Mundial de Karate 2025, celebrado en la ciudad de Curicó, donde tres jóvenes deportistas locales subieron al podio en la modalidad light contact, poniendo en alto el nombre de la comuna y de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La talentosa Damaris Ibarra Garcés se proclamó subcampeona mundial, tras una sobresaliente actuación que la llevó hasta la final de su categoría, demostrando técnica, disciplina y gran temple competitivo.

En tanto, Lincoyán Vallejos Cheuquel y Mirkko Aguilar Barría alcanzaron la medalla de oro en sus respectivas categorías, consagrándose campeones y firmando una actuación histórica para el karate porvenireño.

Estos éxitos son fruto del esfuerzo sostenido de los deportistas, sus entrenadores y familias, así como del trabajo de los clubes y organizaciones deportivas locales que promueven la formación de nuevos talentos.

La comunidad deportiva y vecinos celebran estos triunfos, que ratifican que el deporte fueguino sigue proyectándose con fuerza en escenarios nacionales e internacionales.