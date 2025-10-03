Colegio Pierre Faure celebró su tradicional muestra folclórica en el Gimnasio Fiscal

Este viernes 3 de octubre, el Colegio Pierre Faure de Punta Arenas realizó una nueva edición de su tradicional Muestra Folclórica, evento que reunió a estudiantes, profesores y familias en el Gimnasio Fiscal, en una jornada marcada por la música, la danza y la identidad cultural.

La temática de este año estuvo centrada en las tradiciones, ritmos y costumbres de las distintas regiones del país, con presentaciones que integraron desde la cueca patagónica y danzas campesinas, hasta expresiones propias de la cultura mapuche, chilota y rapanui.

Cada curso tuvo una participación especial, destacando la emotiva presentación final de los alumnos de cuarto medio, quienes representaron la Región de Coquimbo en su despedida escolar.

El encuentro, que convocó a una amplia asistencia de familiares y amigos, reforzó la convivencia escolar y el orgullo por las raíces culturales de Chile, consolidándose como uno de los hitos más esperados del calendario educativo del establecimiento.