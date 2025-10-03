Hospital Clínico Magallanes premió a funcionarios por años de servicio

Se cumplen 72 Años de Historia y Compromiso en el Hospital Clínico de Magallanes.

Hoy viernes 3 de octubre el personal del Hospital Clínico Magallanes compartió con orgullo la Ceremonia de Premiación de Años de Servicio 2025, realizada en el marco del 72° Aniversario de nuestro hospital.

Un emotivo homenaje a quienes han entregado parte importante de su vida laboral al cuidado de la salud en Magallanes.



25 años de servicio.

Liza Lorena Bello Mayorga – Soledad Bórquez Calixto – Marcela Janeth Cárcamo Mancilla – Ana Codocedo Pérez – Tatiana Sonia Díaz Soto – Paola Yanett Flores González – Jessica Andrea González Muñoz – Julieta Balbina Méndez Pantanalli – Jessica Alejandra Mensing Bórquez – Paula Emilia Morales Herrera – Bárbara Muñoz Alarcón – Yislen Rovena Oyarzo Silva – Marcela Alejandra Ruiz Vergara – Carmen Gloria Sandoval Vargas – Raúl Terán Arias – Héctor Mauricio Vicentt Collao – Ana Gretel Villegas Leiva.



30 años de servicio.

Yanett Carmen Alvarado Mansilla – Luis Álvarez López – Lorna Barrientos Kroguer – Marcela Carmen Cárdenas Miranda – Eliana Marina Castro Hernández – Jeannette Ximena Gallardo Miranda – Alex Alcides Garay Oyarzún – Alejandra Gómez Águila – Claudia Noeli Núñez Muñoz – Maritza Nelly Oyarzo Mansilla – Claudio Alexis Paredes Águila – Cristian Reyes Vergara – María Cecilia Teiguel Caipillán – Ana Cristina Vargas Uribe.



35 años de servicio.

Patricia Amarales Osorio – Pedro Araneda Mancilla – Nancy Cecilia Cárcamo Alvarado – Hernán Carrasco Urízar – David Melvin Frías Soto – Mauricio Carmen Galindo Díaz – Ivonela Esther Hernández Barría – Guillermina de Lourdes Ojeda Ascencio – Sandra de Lourdes Ojeda Ojeda – Gabriel Enrique Vargas Lepio.



40 años de servicio.

Gladys Patricia Leiva Asencio – Delicia Carmen Pérez Soto – Rita Isabel Vidal Rivera.



45 años de servicio

Raúl Martínez Guzmán – Ana Rosalba Gallardo Barría.

✨ Como cierre de esta significativa jornada, fue reconocido como “Mejor Compañero HCM 2025” el EU Jorge Ovando, de la Unidad de Paciente Crítico, elegido por sus propios pares.