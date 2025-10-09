COSAM Miraflores fortalece la Salud Mental a través de la promoción y el contacto con la comunidad

En el marco de la conmemoración del Día Mundial por la Salud Mental, COSAM Miraflores y sus dispositivos asociados, Centro QUEMANTA, Hospital de Día y Centro Diurno, desarrollaron en Mall Espacio Urbano, una Feria Informativa, tendiente a informar a la comunidad sobre el trabajo desarrollado por los distintos programas, forma de acceder a atención de los mismos y a desmitificar estigmas arraigados culturalmente.



Karla Ursic, psicóloga y subdirectora de Gestión Clínica Comunitaria de COSAM Miraflores, comentó que la conmemoración 2025, centrada en promoción, difusión en medios de comunicación e instancias de difusión comunitaria es una tradición para COSAM, permitiéndoles realizar “actividades que tengan acercamiento a la comunidad, que nos permitan hacer difusión, promoción de la salud mental en cuanto a que se conozcan las redes con las que funcionamos, que se pueda hablar de temática de salud mental para generar concientización en la comunidad y eso vaya generando una disminución del estigma y crear conciencia en la comunidad completa”, indicó la profesional.



De igual forma, la psicóloga efectuó un llamado a la comunidad en general a hablar de salud mental y de lo que sienten las personas con sus familias, en el ámbito laboral o educacional. “Es importante hablar de salud mental, no es un tema tabú, es algo que nos puede afectar a todos y que tiene que ver no solo con la enfermedad, sino también con el bienestar general de toda la población y así debe entenderse”, enfatizó Karla Ursic



Por su parte, Yasna Kusanovic, kinesióloga de Centro QUEMANTA, reforzó el llamado, enfatizando preocupación por los adultos mayores. “En el caso de los adultos mayores, no debemos descuidar su bienestar, porque los deterioros comienzan en un punto, pero después no hay retorno y estos avanzan, terminando en condiciones que las personas incluso no pueden valerse por sí mismas”, acotó.



Consignar que QUEMANTA, es un Centro Comunitario de apoyo para personas mayores con diagnóstico de demencia, al que se puede acceder a través de derivaciones desde el CESFAM, del programa Punta Arenas Te Cuida, de la Unidad de Memoria del Hospital Clínico o por interconsulta de psiquiatra de COSAM Miraflores. Actualmente el centro atiende a 70 usuarios, quienes asisten dos veces por semana, divididos en 5 grupos, en jornada AM o PM.

