Se pronostican nublados, chubascos y vientos de 80 kmh en Punta Arenas hasta el domingo

El pronóstico formulado por el Centro Meteorológico Regional Austral de la Dirección Meteorológica de Chile, a las 17.00 horas de este jueves 9 de octubre, señala que para la ciudad de Punta Arenas, se registrarán vientos del Noroeste de hasta 80 kmh, además de nublado, chubascos débiles, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Los vientos disminuirán de intensidad hacia el lunes 13 y martes 14 de octubre.