Cumbre Mundial de Turismo Aventura 2025

Con un balance positivo culminó la participación de la Asociación Gremial Austro Chile en la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), evento que reunió a cerca de 700 operadores turísticos, expertos y representantes de diversos países.

La Directora de Austro Chile, Paola Milosevic, y la Gerente, Daniela Rodríguez, participaron activamente desde el domingo hasta el jueves en las diferentes actividades programadas, que incluyeron charlas, espacios de networking, encuentros con autoridades y actividades de vinculación con la comunidad.

Durante la semana, Austro Chile tuvo la oportunidad de fortalecer su presencia regional, visibilizando la oferta turística de los socios del gremio y consolidando vínculos estratégicos con actores clave.

Paola Milosevic, directora de Austro Chile, destacó: “Fue una instancia muy enriquecedora, donde pudimos conocer nuevas tendencias, compartir experiencias y sostener reuniones con destacados expositores internacionales. Participar en este tipo de eventos nos permite nutrirnos de buenas prácticas y proyectar cómo seguir fortaleciendo el turismo en Magallanes.”

Por su parte, la gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, enfatizó la relevancia de las actividades de articulación desarrolladas durante la Cumbre: “Con Paola tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades nacionales y regionales de turismo para abordar los principales desafíos que enfrenta nuestro sector y cómo enfrentarlos de manera conjunta. Ha sido un espacio muy valioso de colaboración y proyección para el gremio y para la región, por lo que estamos muy agradecidos del apoyo y trabajo de Sernatur, el Gobierno Regional y diferentes actores locales, que hicieron posible la realización de este evento.”