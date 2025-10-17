Chile ante el espejo de la inteligencia artificial: una regulación necesaria que moldea el futuro | Oscar Muñoz Cea | Opinión



La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) no es solo una revolución tecnológica,

es un desafío ético, legal y social que exige respuestas. Que en Chile se cuente

hoy con un Proyecto de Ley que Regula los Sistemas de IA (Boletín 16821-19) es

una señal potente y positiva, el país está abordando el futuro con responsabilidad

y se está pensando como estado, sin embargo, el análisis de expertos y la

discusión parlamentaria han puesto en relieve que para hacer de esta ley un motor

de desarrollo y no una barrera, debemos ser rigurosos en aspectos claves

Gobernanza de Datos

El corazón de la IA es el dato. La ley busca establecer categorías de riesgo

(inaceptable, alto, limitado) para proteger los derechos fundamentales de lo

ciudadanos, pero las observaciones de los especialistas son una alarma: la

fiscalización y el control de los sistemas de riesgo inaceptable aún no tienen las

condiciones de ejecución claras. Si un sistema de IA de riesgo prohibido, como

aquellos que permiten la clasificación social (social scoring), se infiltra o funciona

con fallas, ¿cómo se garantiza su inmediata desconexión o blackout?

Necesitamos que la regulación no solo defina los límites éticos como la prohibición

de manipulación en redes sociales, sino que también faculte al órgano fiscalizador

con herramientas técnicas y humanas suficientes para actuar de forma rápida y

eficiente. La soberanía de la persona sobre su identidad digital comienza en la

protección de sus datos ante el poder algorítmico y esto exige mecanismos de

suspensión de emergencia.

Aprender de Europa

Chile, al igual que gran parte del mundo, observa el modelo europeo (EU AI Act).

Los expertos señalaron que muchas definiciones de nuestro proyecto son

idénticas a la regulación de la Unión Europea, lo cual es una fortaleza al alinear al

país con estándares globales de protección, sin embargo, esta adopción debe ser

crítica, de partida la ubicación de los servidores y el origen de los datos no son

detalles menores; son pilares de la soberanía digital y de la aplicación efectiva de

nuestra ley.

Debemos asegurar que el alcance de la normativa sea extraterritorial cuando se

afecten derechos de chilenos, y que se exija claridad sobre dónde reside la

información. La experiencia europea puede guiarnos en el diseño de un marco

legal robusto, especialmente en la regulación del uso de IA en plataformas de gran

escala (como redes sociales), donde la manipulación de la información se

intensifica.



Regular con prudencia no es frenar el progreso. La ley acierta al proponer

Espacios Controlados de Pruebas (sandboxes) con prioridad para PYMES y

organizaciones civiles, entendiendo que la innovación también ocurre fuera de las

grandes corporaciones. No obstante, los expertos han sido categóricos: el Estado

debe ir más allá, fortaleciendo esta sección con un mayor aporte estatal,

facilitando sets de datos curados o infraestructura.

El verdadero desarrollo de la IA se logra con capital humano. La formación de las

generaciones futuras en ética, ciencia y tecnología de la IA es la inversión más

estratégica que podemos hacer, como estado debemos fomentar carreras y

programas que entiendan la IA no solo como código, sino como una herramienta

con profundas implicaciones sociales.

La existencia de este Proyecto de Ley es en sí misma una victoria. Muestra una

voluntad política de anticiparse a los riesgos y capturar el tremendo potencial de la

IA para el bienestar social y el crecimiento económico, regular la IA es un acto de

madurez democrática. Significa que no dejamos un poder tan transformador en la

zona gris de la autorregulación. Los desafíos que han planteado los expertos

desde la fiscalización de los riesgos inaceptables hasta el apoyo concreto a las

PYMES son la hoja de ruta para perfeccionar la ley.

Hoy, Chile se ubica entre las naciones que se atreven a legislar sobre el futuro, si

logramos incorporar estas observaciones, garantizando un equilibrio entre la ética,

la fiscalización y la innovación, esta regulación no solo protegerá nuestros

derechos, sino que posicionará al país como un polo de desarrollo de una IA

confiable y responsable en la Región.



OSCAR MUÑOZ CEA

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN / PUBLICISTA mención en marketing digital.

