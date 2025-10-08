Delegado Provincial de Ultima Esperanza Guillermo Ruiz se reunió con Rotary Club en Puerto Natales

El delegado presidencial provincial de Ultima Esperanza Guillermo Ruiz Santana recibió el saludo protocolar del gobernador de Distrito Chile Sur de RotaryClub, Marco Cid Toledo, quien estuvo acompañado por la presidenta de Rotary Club Natales, Yammy Warner Álvarez, e integrantes de la organización.

Durante el encuentro se dialogó sobre el trabajo comunitario, instancia en que el delegado Ruiz Santana destacó el importante rol social del Rotary Club, valorando su compromiso con el bienestar, la solidaridad y el desarrollo de Puerto Natales.