Magallanes recibe a delegados internacionales en el inicio del Pre-Summit ATTA 2025

Con una navegación a Isla Magdalena, se iniciaron las actividades previas a la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), que posicionan a la región ante los principales líderes del turismo aventura del mundo.

Desde el Muelle Prat de Punta Arenas se realizó una navegación a Isla Magdalena, en la que participaron 16 delegados internacionales provenientes de Países Bajos, Estados Unidos, Jordania, Japón, Alemania, Canadá, Polonia, Grecia, Colombia y Chile. La actividad marcó el inicio del Pre-Summit ATTA 2025, antesala de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura que se desarrollará en Torres del Paine, consolidando a Magallanes como la puerta de entrada al turismo de naturaleza y aventura en Chile.

El recorrido organizado por la empresa Lago Grey junto a Austro Chile y HYST contó con el apoyo de la Seremi de Economía, Sernatur, el Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, destacando el trabajo colaborativo entre el sector público y privado para fortalecer la promoción internacional del destino Magallanes.

Vocerías

Desde el ámbito gubernamental, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, destacó el valor que tendrá este evento para la proyección económica y turística del territorio. “Van a ser más de 600 delegados de distintas partes del mundo que, además de recorrer nuestros paisajes, proyectarán aún más el turismo en nuestra región. Este evento es una oportunidad para mostrar al mundo las bellezas de Magallanes y consolidar su desarrollo turístico y económico.”

En la misma línea, el Jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Pedro Ossandón, enfatizó el respaldo institucional que ha hecho posible esta instancia. “Como Gobierno Regional estamos muy contentos de que esta cumbre se desarrolle en Magallanes y la Antártica Chilena. Es fruto del trabajo conjunto con el Consejo Regional, que ha apoyado decididamente la promoción y fomento de la industria turística, destinando importantes recursos para fortalecer la economía regional.”

Desde el sector privado, la Gerenta de Austro Chile, Daniela Rodríguez, valoró el impacto positivo del inicio del Pre-Summit en la visibilidad del destino. “El Pre-Summit ATTA 2025 es una oportunidad histórica. Magallanes muestra al mundo sus paisajes, su hospitalidad y su oferta de turismo aventura. Estamos recibiendo a delegaciones de distintos países que ya están viviendo experiencias únicas, lo que sin duda dejará un impacto muy positivo para la región.”

A su vez, el Subgerente de Turismo de Lago Grey, César Sepúlveda, resaltó el compromiso del sector local para ofrecer experiencias de alto nivel. “Para nosotros es una tremenda oportunidad. Queremos mostrar la mejor versión de nuestros productos y del destino Magallanes en alianza con los distintos actores regionales. Es una vitrina que nos permite mostrar al mundo la calidad de la oferta turística local.”

Por su parte, el Presidente de HYST, Rodrigo Bustamante, destacó el progreso que ha tenido la industria regional desde la última vez que la cumbre se realizó en el país. “Estamos cumpliendo diez años desde que Chile fue sede del ATTA en 2015, y hoy vemos un salto enorme. Hay muchas expectativas y un trabajo serio detrás. Este evento permitirá posicionar a Magallanes como un destino que combina sustentabilidad, profesionalismo y excelencia en servicios.”

En representación de Austro Chile, Tania Pivcevic puso el acento en la articulación que ha permitido llevar adelante esta experiencia. “Estamos felices de recibir a los primeros delegados. Esta es una demostración de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto entre el sector público y privado. Magallanes está preparada para ofrecer experiencias de primer nivel y fortalecer su proyección turística.”

El Director Regional de Sernatur Magallanes, Víctor Román, valoró la labor continua que ha hecho posible alcanzar este punto.“Este es el resultado de un trabajo sostenido entre instituciones públicas y el sector privado. Hoy comenzamos la recta final del ATTA 2025 y vemos cómo Magallanes se consolida como destino líder en turismo de aventura, con una oferta diversa y de calidad reconocida a nivel mundial.”

Finalmente, la Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Marlene España, destacó el alcance que tendrá el ATTA 2025 en el desarrollo regional, “Lo que estamos viendo hoy es un ejemplo concreto de encadenamiento productivo: detrás de cada experiencia turística hay servicios, proveedores, transporte, gastronomía y comercio local que se activa. El ATTA 2025 no es solo un evento de una semana; es una oportunidad para dejar instalada una red de colaboración que impulse el desarrollo regional en el largo plazo y consolide a Magallanes como un territorio preparado para recibir inversión, innovación y turismo sostenible.”

El inicio del Pre-Summit ATTA 2025 marca así un nuevo paso en la consolidación de Magallanes como destino de clase mundial. La actividad reflejó el compromiso de los distintos actores públicos y privados por seguir fortaleciendo la identidad turística de la región, abriendo oportunidades de desarrollo sostenible y posicionamiento internacional que trascienden al propio evento.