Mujer detenida por ataque con arma blanca a su pareja en el Barrio Prat de Punta Arenas

Punta Arenas, miércoles 8 de octubre de 2025. — Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas detuvo esta mañana a una mujer adulta acusada de herir con un arma cortopunzante a su conviviente, en un hecho ocurrido en una vivienda del Barrio Prat, en calle Teniente Luis Uribe.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho quedó al descubierto alrededor de las 7:20 horas, cuando un hombre adulto ingresó a la urgencia del Hospital Clínico de Magallanes con una lesión cortante en una de sus piernas. Al ser consultado por el personal de salud y los funcionarios policiales, señaló que la herida le habría sido provocada por su pareja en el domicilio que ambos comparten.

Con esta información, Carabineros concurrió al inmueble señalado, donde fue encontrada la presunta autora del ataque. La mujer permitió voluntariamente el ingreso del personal policial y entregó el arma utilizada, siendo detenida por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Posteriormente fue trasladada hasta la unidad policial para el procedimiento de rigor.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de peritos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas, con el fin de realizar las pericias correspondientes en el sitio del suceso y levantar evidencia asociada al caso.

En tanto, la víctima fue intervenida quirúrgicamente al mediodía y se mantiene estable y sin riesgo vital, a la espera del informe médico definitivo que permitirá confirmar la gravedad de las lesiones y, con ello, la eventual reformulación de la imputación contra la detenida.

La mujer pasará a control de detención durante la jornada de este jueves 9 de octubre.