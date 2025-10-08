Diputada Javiera Morales destaca aprobación del Fondema 2.0 y avance en impulso al hidrógeno verde para Magallanes

Punta Arenas, 7 de octubre de 2025. — La diputada por Magallanes, Javiera Morales, valoró la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que busca fortalecer el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, destacando que la iniciativa contempla un nuevo mecanismo de aporte regional conocido como Fondema 2.0.

Según explicó la parlamentaria, el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo permite postergar el pago del 1% de la contribución regional que deberán realizar las empresas del rubro, con el objetivo de evitar un desincentivo a la inversión en esta etapa inicial de desarrollo.

No obstante, Morales subrayó que se garantizó que una parte significativa de esos recursos permanezca en la región, destinándose a proyectos sociales, energéticos y de desarrollo productivo, asegurando que los beneficios de la industria se traduzcan directamente en una mejor calidad de vida para la comunidad magallánica.

“Estamos cumpliendo con un Fondema 2.0 para nuestra región. Queremos que la industria del hidrógeno verde signifique una mejora concreta en la vida de todas y todos”, expresó la diputada.

La aprobación del proyecto en la comisión marca un paso clave en el fortalecimiento del modelo de desarrollo sustentable para Magallanes, donde se proyecta que el hidrógeno verde sea una de las principales fuentes de crecimiento económico en los próximos años.