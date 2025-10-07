San Gregorio impulsa nuevas actividades de “Encuentros Atemporales” con foco en identidad, memoria y participación comunitaria

El Plan de Articulación Magallanes 2025, iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de la convocatoria 2024 de Apoyo a Puntos de Cultura Comunitaria, continúa avanzando en su despliegue regional con experiencias que fortalecen la gestión cultural y la participación ciudadana. En este marco, San Gregorio se prepara para vivir dos jornadas clave de los Encuentros Atemporales, desarrolladas a partir del trabajo conjunto entre comunidades, artistas y gestores, promoviendo la colaboración y el reconocimiento de la diversidad cultural del territorio magallánico.

El jueves 9 de octubre, estudiantes de la Escuela Punta Delgada serán protagonistas de la jornada “Pequeños Embajadores de Punta Delgada”, donde presentarán una ruta patrimonial en el Parque Nacional Pali Aike, guiando a delegaciones escolares de distintas comunas: Villa Tehuelche, Cerro Sombrero, Río Seco y Río Verde. “La idea es que logren apropiarse de la identidad comunal, que se familiaricen con la historia de su comuna, con la historia ganadera y con la importancia que tiene el Parque Pali Aike; y que ellos sean los futuros embajadores de nuestra comuna”, comenta Daniela Hernández, embajadora territorial. “Es una actividad muy enriquecedora, tanto para los alumnos como para sus familias”, agrega. Desde la perspectiva de Paulina Delgado, embajadora territorial del proyecto, estas actividades “son clave porque los niños y niñas son los futuros portadores de la identidad local. Queremos que conozcan su historia, valoren su entorno y sean capaces de transmitirlo con orgullo a sus pares. Además, esta experiencia les permite salir de su sala de clases, aprender desde la vivencia y desarrollar un sentido de pertenencia. Al invitarlos a ser ‘Pequeños Embajadores de Punta Delgada’, buscamos que ellos mismos se conviertan en guías y narradores de su territorio”. La jornada escolar contempla un recorrido guiado, un almuerzo comunitario y un espacio de intercambio cultural entre estudiantes, docentes y familias, con el acompañamiento de la comunidad educativa, el historiador local Winston Alarcón, el Museo de Historia Natural de Río Seco, CONAF y la Ilustre Municipalidad de San Gregorio.

El sábado 11 de octubre, la comuna vivirá el Encuentro Atemporal “Somos San Gregorio” en Villa Punta Delgada, una celebración abierta a la comunidad magallánica que reunirá a artistas, gestores y vecinos en torno a la memoria, el arte y la identidad local. La programación incluye presentaciones de agrupaciones como Vientos Australes, Flor de Calafate, La Comparsa y Pose Canto, además de un reconocimiento a personajes históricos de la comuna, una charla patrimonial de Winston Alarcón y un encuentro gastronómico comunitario en el Camping Municipal. “Las actividades nacieron a partir de las ideas de los mismos vecinos. Somos nosotros mismos quienes las organizamos y quienes participamos, porque hay muchos que, aunque no estén en la organización, cumplen un rol fundamental el día de las actividades”, señala Hernández. “Va a ser una jornada muy significativa, recordada por todos los que participen y asistan”. Delgado agrega que la Villa Punta Delgada “es un lugar cargado de historia y simbolismo para San Gregorio. Realizar actividades ahí significa reconectar con los espacios donde se ha construido nuestra memoria colectiva, visibilizar la riqueza de la vida rural y revitalizar la identidad de la comunidad. Además, permite que vecinos y visitantes compartan relatos y experiencias que fortalecen el orgullo local”.

El proceso de Encuentros Atemporales en San Gregorio también ha puesto énfasis en la colaboración intergeneracional. Hernández destaca: “Gracias a este proyecto estamos trabajando con distintas generaciones: con niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Eso le da aún más sentido a todo el desarrollo de las actividades”. Según Paulina Delgado, el Plan de Articulación Magallanes 2025 “ha sido el marco y el soporte que hizo posible estas acciones. Nos entregó herramientas para coordinar a distintos actores —escuelas, artistas, historiador, gestores culturales, municipio y autoridades— y nos permitió contar con recursos, acompañamiento técnico y una visión regional que potencia las iniciativas locales. Gracias a este plan, San Gregorio no trabaja aislado, sino conectado con un proceso mayor que busca fortalecer la cultura en toda la región”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, destacó el valor de este tipo de iniciativas. “El programa Puntos de Cultura Comunitaria busca precisamente esto: Empoderar a las comunidades para que sean protagonistas en la gestión de su propia cultura. ‘Somos San Gregorio’ es un ejemplo brillante de cómo la organización vecinal puede rescatar la memoria y proyectarla hacia el futuro. Nuestro compromiso es seguir apoyando estas actividades que nacen desde el corazón del territorio y fortalecen la identidad local”, señaló la autoridad.

El Plan de Articulación Magallanes 2025 reúne a seis Puntos de Cultura Comunitaria —Esencias de mi Tierra, Museo de Historia Natural de Río Seco, Sociedad Tolkien Magallanes, Comité Cultural de Puerto Williams, Zur Vértice y el Club Social, Cultural y Folclórico Río Verde— y busca fortalecer redes culturales desde las propias comunidades. Las actividades de San Gregorio cuentan con el apoyo de la Municipalidad, CONAF, la Escuela Punta Delgada, vecinos y vecinas de la comuna, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

