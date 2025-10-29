Diputada Javiera Morales valora aprobación ambiental del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global: “Es un buen día para Magallanes”

Punta Arenas.– Tras la aprobación del proyecto de hidrógeno verde de HIF por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, la diputada Javiera Morales destacó el paso como un hito para el desarrollo energético de la región, resaltando que el proceso se realizó “conforme a la ley” y dentro de la institucionalidad ambiental vigente.

“Después de una evaluación conforme a la ley, la región, su institucionalidad ambiental toma la decisión para que HIF avance su proyecto de hidrógeno verde. Esto disipa tantas dudas, tantas cosas que se dicen. Queremos una industria respetuosa del medio ambiente que cumpla la normativa y que, por supuesto, colabore con la descarbonización del mundo a través de esta nueva energía verde. Es un buen día para Magallanes”, señaló la parlamentaria.

Morales enfatizó que la aprobación del proyecto marca un avance relevante para el posicionamiento de Magallanes como polo estratégico en la producción de energías limpias, pero subrayó que el desarrollo de esta industria debe ir acompañado de beneficios concretos para la comunidad regional.

“Vamos a seguir empujando el proyecto de Ley para que la industria del hidrógeno deje un Fondema 2.0. Nuestra región va a enfrentar externalidades negativas por la instalación de esta industria. Tenemos que tener los recursos para poder enfrentarlas y que este desarrollo, este crecimiento, esta oportunidad implique mejor calidad de vida para todos los magallánicos y magallánicas”, añadió la diputada.

El proyecto aprobado permitirá a HIF Global avanzar en la siguiente fase de su iniciativa de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la región, consolidando a Magallanes como un punto clave en la transición energética nacional e internacional.