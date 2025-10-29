Centro de Padres del Colegio Pierre Faure agradece masiva participación en el XVIII Campeonato “Esteban Huirimilla”

Con un mensaje cargado de gratitud y emoción, la Directiva del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Pierre Faure destacó el compromiso y entusiasmo de toda la comunidad educativa que participó en el XVIII Campeonato de Babyfútbol “Esteban Huirimilla”, actividad que cada año rinde homenaje a la memoria del estudiante que da nombre al tradicional evento.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad educativa por su entusiasmo, compromiso y participación en el XVIII Campeonato de Babyfútbol Esteban Huirimilla, realizado en conmemoración de nuestro querido alumno Esteban Huirimilla, quien falleció en el año 2006 y a quien seguimos recordando con mucho cariño. Su memoria continúa inspirándonos a compartir en comunidad, con alegría, respeto y compañerismo”, señaló la directiva en un comunicado oficial.

El torneo, que congregó a estudiantes, docentes, apoderados y funcionarios, se desarrolló en un ambiente de alegría, respeto y espíritu deportivo, reafirmando los valores que caracterizan a la comunidad faurina. “Cada equipo, jugador, docente, apoderado y alumno aportó con su energía, espíritu deportivo y compañerismo para hacer de esta actividad una verdadera fiesta del deporte y la convivencia”, destacaron desde la organización.

Asimismo, el Centro de Padres extendió un especial agradecimiento a las empresas que colaboraron con el evento: HIF, por la donación de botellas de agua mineral que permitieron mantener hidratados a los participantes, y Sociedad Comercial e Inversiones CAMOSA Limitada, por su importante aporte en colaciones para los equipos.

“Gracias por demostrar que, más allá de los resultados, lo que realmente importa es compartir, disfrutar y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad educativa. ¡Felicitaciones a todos por su esfuerzo y por vivir el deporte con alegría y respeto!”, concluyó la directiva.

El Campeonato “Esteban Huirimilla” se consolida así como una de las tradiciones más queridas del Colegio Pierre Faure, manteniendo vivo el legado de unión, amistad y superación que inspira el recuerdo de Esteban en cada nueva generación.