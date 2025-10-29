Colegio Pierre Faure celebró la XVIII versión del Campeonato “Esteban Huirimilla”: una jornada de competencia, convivencia y comunidad

En una verdadera fiesta deportiva y familiar, el Colegio Pierre Faure realizó el pasado sábado 25 de octubre la XVIII edición del Campeonato “Esteban Huirimilla”, encuentro que reunió a estudiantes, apoderados, docentes y miembros de la comunidad educativa en torno al futsal, la sana convivencia y los valores que inspiran la formación integral del establecimiento.

Bajo el lema “Competencia, Convivencia y Comunidad”, la actividad —que se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas— convocó a todos los niveles educativos del colegio, desde los más pequeños hasta los estudiantes mayores, quienes participaron en equipos mixtos organizados por cursos. También se sumaron apoderadas y apoderados, que conformaron sus propios representativos para compartir en un ambiente de camaradería y entusiasmo.

El espíritu del campeonato fue reflejar la importancia del esfuerzo personal, el respeto mutuo y la colaboración, pilares fundamentales de la formación humanista que promueve el Colegio Pierre Faure. “Competir no solo significa ganar, sino también reconocerse, crecer y convivir en comunidad”, destacaron los organizadores.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió durante la ceremonia de clausura, tradicionalmente marcada por un partido simbólico entre el equipo de cuarto medio y un combinado de profesores y asistentes de la educación. Antes del encuentro, el Centro de Padres y la Fundación Educacional Pierre Faure realizaron un homenaje en memoria de Esteban Huirimilla, niño de 8 años cuyo nombre da vida al campeonato.

En la instancia estuvieron presentes Tamara Saldivia Caro y Eduardo Huirimilla Casanova, padres de Esteban, quienes participaron en un espacio de profundo significado, recordando la huella que dejó su hijo en la comunidad educativa.

Con esta nueva versión, el Campeonato “Esteban Huirimilla” reafirma su rol como una tradición que une a toda la comunidad faurina en torno al deporte, la amistad y los valores que inspiran el legado de Esteban: la alegría, la valentía y el espíritu de superación.