Senapred no descarta un simulacro de evacuación por sismo y tsunami en la Provincia Antártica Chilena

– Esto, frente a movimientos telúricos registrados en el Paso Drake durante el presente año, los que han provocado evacuación preventiva de la comunidad y estado de precaución en las bases del Territorio Chileno Antártico. “Hay que mantener a toda la población informada de lo que debe hacer, por lo que debemos materializar próximamente algún simulacro para actualizar a las personas que llegan y también recordar a las que ya están”, sostuvo el director de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades.

*Crédito de foto: Pedro Araneda.

Frente a los continuos movimientos telúricos que se han registrado desde mayo pasado en el Paso Drake –tramo marítimo que separa al Cabo de Hornos con la Antártica-, el director regional del Servicio de Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en Magallanes, Juan Carlos Andrades, mencionó que no descarta organizar un simulacro de evacuación masiva por terremoto y tsunami en la Provincia Antártica Chilena.

“No tenemos previsto en la inmediatez un simulacro, pero con lo que está sucediendo es pensable materializar a la brevedad un refresh hacia la comunidad al respecto. Hay que mantener a toda la población informada de lo que debe hacer, por lo que debemos materializar próximamente algún simulacro para actualizar a las personas que llegan y también recordar a las que ya están”, manifestó la autoridad regional, basándose en la constante rotación de la población en la zona, tanto en el ámbito civil como naval.

Al respecto, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, remarcó el trabajo mancomunado con las diferentes entidades públicas y privadas presentes en la provincia, con el fin de que un posible simulacro se materialice en óptimas condiciones. “Es fundamental que nuestra comunidad esté preparada frente a estos sucesos. La nueva oficina de Senapred en la provincia, que incluye a una encargada en este servicio, posibilitará que exista una mayor coordinación para desarrollar estos ejercicios para tener a una población informada”, dijo.

Dos importantes eventos sismológicos se han registrado este año en dicho sector. El primero, ocurrido el 2 de mayo pasado, de 7,5 grados Richter a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams, y que fue percibido por parte de la comunidad, provocó la evacuación preventiva hacia zonas seguras ante riesgo de tsunami. Luego, el 10 de octubre pasado, hubo otro de 7,8 a 265 al noroeste de la Base Frei. Este movimiento se percibió mayormente en las bases permanentes de las bahías Fildes y Chile, en Territorio Chileno Antártico, activando el protocolo de Estado de Precaución que conllevó alejarse de la zona de playa y mantener resguardo en puntos seguros.

Andrades, quien recientemente realizó un despliegue en Puerto Williams, explicó que estos fenómenos, que han sido acompañados por una seguidilla de sismos menores en la zona, se debe a que “estamos en la unión de tres placas tectónicas que son la Continental, la Scotia y la Antártica, que es una estructura geológica bastante complicada en el sentido de que existe permanentemente actividad sísmica de baja intensidad. Lo que es recurrente hoy día en los últimos tiempos, durante este año y el año pasado, es una recurrencia sísmica con un poco mayor de intensidad”.

“Las medidas que se pudieran tomar y las recomendaciones son siempre estar muy atentos a estas situaciones, porque existe la posibilidad de que tengamos situaciones mayores, pero, como todos sabemos, predecirlo es imposible. Aquí radica mucho la preparación y el conocimiento que tengamos de todas las actividades preventivas, como las evacuaciones preventivas que se materializan una vez que el organismo técnico por intermedio del Snam, que trabaja en conjunto el Shoa y el Centro Sismológico Nacional, decretan los diferentes estados que corresponden, ya sea de precaución, de alertamiento para evacuación preventiva o definitivamente una situación de un tsunami real que pudiera suceder. En caso de decretarse eso por parte del organismo técnico, es importante que toda la comunidad se informe por los medios oficiales que normalmente son el Centro Sismológico Nacional, el Shoa, el Senapred, y las autoridades locales que en este caso les corresponde a la Delegación o el Municipio”, agregó la autoridad regional.