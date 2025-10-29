PDI incauta más de 8 kilos de cocaína en Punta Arenas: droga está avaluada en 200 millones de pesos

PDI incauta más de 8 kilos de cocaína en Punta Arenas: droga está avaluada en 200 millones de pesos

Punta Arenas.– En un importante operativo policial coordinado con la Fiscalía Local, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas logró la incautación de 8 kilos 488 gramos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 200 millones de pesos.

Durante el procedimiento, los detectives detuvieron a un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país y fue imputado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Según informaron desde la PDI, la investigación permitió desarticular un intento de ingreso y distribución de una importante cantidad de droga en la región, reafirmando el compromiso institucional con la persecución del crimen organizado y la protección de la comunidad magallánica.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y será formalizado en las próximas horas ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

“Este procedimiento es resultado de un trabajo investigativo coordinado, que apunta a desbaratar redes de narcotráfico que intentan operar en la zona sur del país”, señalaron fuentes de la policía civil.

La PDI reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar entregando información de manera anónima a través del programa Denuncia Seguro, con el fin de contribuir a la detección temprana de delitos asociados al tráfico de drogas.

Compartir
Twittear
Compartir
Pin
0 Compartir
Centro de Padres del Colegio Pierre Faure agradece masiva participación en el XVIII Campeonato “Esteban Huirimilla”

Centro de Padres del Colegio Pierre Faure agradece masiva participación en el XVIII Campeonato “Esteban Huirimilla”

Colegio Pierre Faure celebró la XVIII versión del Campeonato “Esteban Huirimilla”: una jornada de competencia, convivencia y comunidad

Colegio Pierre Faure celebró la XVIII versión del Campeonato “Esteban Huirimilla”: una jornada de competencia, convivencia y comunidad