PDI incauta más de 8 kilos de cocaína en Punta Arenas: droga está avaluada en 200 millones de pesos

Punta Arenas.– En un importante operativo policial coordinado con la Fiscalía Local, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas logró la incautación de 8 kilos 488 gramos de clorhidrato de cocaína, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 200 millones de pesos.

Durante el procedimiento, los detectives detuvieron a un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país y fue imputado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Según informaron desde la PDI, la investigación permitió desarticular un intento de ingreso y distribución de una importante cantidad de droga en la región, reafirmando el compromiso institucional con la persecución del crimen organizado y la protección de la comunidad magallánica.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y será formalizado en las próximas horas ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

“Este procedimiento es resultado de un trabajo investigativo coordinado, que apunta a desbaratar redes de narcotráfico que intentan operar en la zona sur del país”, señalaron fuentes de la policía civil.

La PDI reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar entregando información de manera anónima a través del programa Denuncia Seguro, con el fin de contribuir a la detección temprana de delitos asociados al tráfico de drogas.