Directorio de la Sociedad de Geriatría de Chile visita el Hospital Clínico en Punta Arenas

En el marco de las VIII Jornadas de Geriatría del Sur, el Directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (SGGCh), encabezado por su presidente Dr. Jaime Hidalgo, realizó una visita Hospital Clínico Magallanes, siendo recibidos por nuestro Director, Sr. Ricardo Contreras Faúndez.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer el trabajo institucional del HCM en la atención integral de las personas mayores y fortalecer los vínculos de colaboración entre ambas entidades.



Posteriormente, las autoridades de la SGGCh visitaron el Centro de Responsabilidad de Medicina Física y Rehabilitación, donde funciona la Unidad de Geriatría, con el fin de conocer en terreno el funcionamiento de los equipos clínicos, las líneas de atención y las estrategias implementadas para promover la salud y calidad de vida de las personas mayores en nuestra región.