Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo visita «Villa Pioneros» en Cerro Sombrero

La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, realizó su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, donde compartió con las familias del proyecto “Villa Pioneros”, las primeras viviendas que el Estado construye en esta localidad en más de 60 años.

El conjunto, que registra un 78% de avance, beneficiará a 49 familias de la comuna de Primavera y forma parte del Plan de Emergencia Habitacional. Las viviendas cuentan con aislación térmica, calefacción central y ventanas termopanel, adaptadas al clima extremo de la zona.

Además, la autoridad encabezó la firma del convenio del Programa para Pequeñas Localidades, que permitirá fortalecer la identidad, el patrimonio y el desarrollo urbano de Cerro Sombrero a través de un Plan de Desarrollo Local participativo.

“Llegar a lugares como este refleja el compromiso del Gobierno con la equidad territorial. Cerro Sombrero tiene un enorme potencial y hoy comenzamos a construir su futuro junto a su comunidad”, destacó la subsecretaria Elgueta.