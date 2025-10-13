El ritmo cubano se tomó el Teatro Municipal

Tributo a Buena Vista Social Club hizo vibrar al público con boleros y sones.

A teatro lleno se presentó este domingo el concierto “Música de Antaño: tributo a Buena Vista Social Club, El legado”, que llenó de ritmo y nostalgia el escenario del Teatro Municipal José Bohr con una impecable interpretación de la música tradicional cubana de las décadas del 40, 50 y 60.

El espectáculo, a cargo de la banda Santos Solar, rindió homenaje a los grandes compositores e intérpretes de la isla que marcaron una época. Dirigidos por el trompetista cubano Reinaldo “Melón” Capote, los músicos, chilenos y cubanos con más de 15 años de trayectoria, ofrecieron un recorrido por boleros, sones y guarachas que cautivaron al público desde el primer acorde.

“Fue un concierto muy bonito, con música cubana de los 40, 50 y 60, interpretada por una banda de primer nivel”, destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien valoró tanto la calidad artística del elenco como la alta asistencia. “Es muy lindo que tengamos esta posibilidad de brindar a nuestros vecinos un espectáculo distinto, con músicos de primera calidad, en un lugar maravilloso como nuestro Teatro Municipal José Bohr. Esta es una jornada que se suma a las muchas actividades culturales que la Municipalidad y su Fundación Cultural impulsan para toda la comunidad, y además de manera gratuita”, añadió.

El concierto formó parte del Mes del Adulto Mayor, iniciativa de la Municipalidad de Punta Arenas, orientada a ofrecer espacios culturales gratuitos y de calidad, que promuevan la participación y el encuentro comunitario.

Entre los asistentes, la satisfacción fue unánime. Katherine Harris, participante habitual de la Cartelera Cultural Municipal, comentó: “Me ha parecido fabuloso este año. He tratado de venir a todo lo que he podido porque es muy importante que traigan estos espectáculos, que nos educan y nos unen como comunidad. El teatro se ve maravilloso, y se nota el esfuerzo por mantener una programación cultural constante”.

La jornada culminó con prolongados aplausos y ovaciones, consolidando al Teatro Municipal como un punto de encuentro para la música y la cultura. El ciclo continuará con la obra nacional “Aquí me bajo yo”, protagonizada por Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas, los días 13 y 14 de octubre, además de nuevas actividades abiertas a la comunidad.