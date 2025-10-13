«Nobel de la Paz», por Ricardo Fuentes Lama, Director Ingeniería Comercial, Universidad Andrés Bello

El reconocimiento del Premio Nobel de la Paz entregado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado trasciende lo político para situarse en el ámbito de los valores democráticos y la ética pública. El galardón nos entrega una muestra del poder de la convicción cívica y la defensa de los derechos fundamentales en un momento en que las tensiones sociales y los desafíos institucionales siguen marcando la agenda latinoamericana.

Desde el mundo académico, este hecho nos desafía a reflexionar sobre la formación de profesionales con pensamiento crítico, compromiso ético y conciencia ciudadana. La paz no se construye solo desde la ausencia de conflicto, sino también desde la educación, la libertad y la responsabilidad colectiva. La designación de Machado nos indica que la búsqueda de la democracia y la demanda de los derechos civiles son hoy tan poderosas como la necesidad del alto al fuego en territorios diezmados por la violencia.

Que este reconocimiento inspire a las nuevas generaciones a comprender que los cambios duraderos nacen del diálogo, la integridad y la búsqueda constante del bien común.

Ricardo Fuentes Lama

Director Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello