En la Delegación Provincial de Ultima Esperanza, se prepara la Coordinación de Seguridad para las «3 Horas de Puerto Natales»

En la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se desarrolló este lunes 27 de octubre una reunión de coordinación de seguridad pública con motivo del evento automovilístico “Las 3 Horas de Puerto Natales”, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

La jornada fue encabezada por el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, junto a representantes de las distintas instituciones involucradas, revisando los últimos ajustes y la programación del evento, que reúne a turistas y a la comunidad provincial.

El trabajo conjunto de los distintos servicios públicos y servicios busca garantizar un desarrollo seguro y ordenado de esta tradicional competencia deportiva.