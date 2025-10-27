Comité Policial Regional sesionó en la Delegación Presidencial en Punta Arenas

Hoy lunes 27 de octubre en la Delegación Presidencial Regional en Punta Arenas, se realizó una nueva sesión de trabajo del Comité Policial Regional, liderada por el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, y la Seremi de Seguridad, Carla Barrientos Hernández.

Participaron representantes de la PDI, Carabineros, Fiscalía, Gendarmería, Armada y el Servicio Nacional de Aduanas, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para avanzar en acciones concretas por la seguridad del territorio.