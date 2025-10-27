Dos emprendedoras magallánicas fueron destacadas en la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025

En el marco de la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025, dos mujeres destacadas fueron reconocidas en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes por su innovador trabajo y su compromiso con el desarrollo sostenible.

Karen Cárcamo Díaz de Crosospats fue distinguida por su fusión de arte textil, identidad local y sostenibilidad, destacando la reutilización de materiales reciclados en sus piezas inspiradas en la Patagonia y la Antártica.

Rossana Venegas Barría de PuroViento, con su impulso a la economía circular, ha transformado más de 8.800 m² de telas en productos circulares, promoviendo la inclusión de mujeres jefas de hogar en un modelo de trabajo descentralizado y justo.

¡Gracias a ellas por ser ejemplo de innovación, compromiso y pasión por nuestra región!