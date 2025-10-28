Cámara aprueba proyecto de titularidad docente: diputada Javiera Morales destaca avance en estabilidad laboral para profesores

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes el proyecto de ley de titularidad docente, iniciativa largamente esperada por el gremio y que busca otorgar estabilidad laboral a miles de profesores y profesoras a lo largo del país.

Tras la votación, la diputada Javiera Morales valoró el resultado y destacó el impacto positivo que tendrá la medida en el sistema educativo.

“Hoy en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas pagamos una deuda. Una deuda que no era mía, sino que de todos aquellos diputados que no vinieron a la sesión que fracasó. Pero logramos el objetivo. Aprobamos la ley de titularidad docente que le va a entregar estabilidad laboral a muchos miles de docentes de Arica a Magallanes. Un paso importante en el compromiso con la educación pública de nuestro país”, señaló la parlamentaria.

El proyecto —que ahora continuará su tramitación en el Senado— permitirá que docentes que se desempeñan en condiciones de contrata pasen a planta, reconociendo así años de servicio y su aporte al fortalecimiento de la educación pública.

Desde el magisterio, la aprobación fue recibida con satisfacción, ya que representa un avance en la regularización laboral del sector y una señal de compromiso con la calidad educativa y el reconocimiento al trabajo de los profesionales de la enseñanza.

Con esta votación, el Congreso da un paso más hacia la consolidación de políticas que buscan fortalecer la educación pública, asegurando condiciones más justas para quienes cumplen un rol esencial en la formación de las nuevas generaciones.