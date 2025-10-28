Retiran 800 metros de redes centolleras caladas al sur de las islas Evout

Ante una denuncia ciudadana por la presencia de redes instaladas para la captura de centollas en el sector sur de las islas Evout, cercano al archipiélago Wollaston, que corresponde a un arte de pesca no autorizado, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile activaron un operativo de fiscalización a bordo de la Lancha de Servicios Generales, Alacalufe.

Durante la fiscalización, lograron recoger dos líneas de redes, cada una con ocho paños, lo que equivale a un total de 800 metros de longitud. A bordo de la embarcación, los fiscalizadores liberaron a las centollas atrapadas en las redes para devolverlas al mar.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: “La centolla es un recurso muy importante para el sector pesquero artesanal de nuestra región y solo se puede extraer con trampas y por quienes tienen el recurso inscrito. Agradecemos la denuncia sobre la presencia de estas redes, y en este sentido quiero dar la tranquilidad de que continuaremos con las fiscalizaciones con apoyo de la Armada en zonas estratégicas de la región, y de este modo asegurar el cumplimiento normativo”.

Sernapesca cuenta con el número 800 320 032 para realizar consultas y denuncias.