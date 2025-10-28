Municipio avanza en el mejoramiento de 28 plazas de la ciudad

El proyecto, con una inversión superior a los $1.200 millones, contempla la recuperación de plazoletas en distintos puntos del sector sur y poniente de la ciudad.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Obras, continúa avanzando en el plan maestro de recuperación de espacios públicos. En esta oportunidad, el alcalde de la comuna visitó dos plazoletas que forman parte del proyecto de mejoramiento de 28 áreas verdes del sector sur y poniente de la ciudad. El programa contempla una inversión de $1.217 millones, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y tiene un término estimado para diciembre de este año.

“Estamos muy contentos. Ustedes saben que comenzamos en el año 2017 con un plan maestro de áreas verdes para recuperar espacios públicos como este. Ahora está muy lindo, pero este era un lugar que funcionaba como botadero de vehículos y chatarra; era oscuro, feo y sucio. Hoy es un espacio pensado justamente para que esta plaza sea de este lugar, de nuestros vecinos del sector sur. Una plaza pequeña, como las que hemos venido recuperando”, señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las obras se están ejecutando en distintos sectores del área poniente y sur de la ciudad, entre los que destacan Loteo del Mar; Salvador Allende, entre Eusebio Lillo y Ramón Cañas; Océano Pacífico, entre Mar Adriático y Mar de las Antillas; Pedro Bórquez, entre Bahía Decepción y Ramón Cañas; y plazas del sector sur ubicadas por calle Patagona.

Asimismo, el jefe comunal recalcó que la plaza visitada es la número 250 recuperada o construida desde cero. “Y es muy simple, pero le da un valor agregado a todo el barrio como un lugar que da seguridad. Pero, sobre todo, es como el patio grande que tienen todos estos vecinos, y esperamos que la cuiden. Por eso, este plan maestro de áreas verdes apunta justamente a recuperar estos espacios que están distribuidos en muchas zonas”.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Álex Saldivia, explicó los aspectos técnicos de las intervenciones: “El tipo de intervención que realizamos en todas las plazas incluye iluminación LED para mayor seguridad, instalación de juegos modulares de última generación, mobiliario urbano y pavimentos de caucho para brindar seguridad a los niños. Este conjunto de 28 plazas alcanza una inversión de alrededor de $1.200 millones, y esta en particular tiene un costo de $98 millones”.

Además, Saldivia agregó que la plaza intervenida cuenta con 300 metros cuadrados e indicó que está pronta a ser entregada. “Solo restan trabajos menores de limpieza y algunas conexiones eléctricas de la postación. El avance general es muy positivo y, dentro de las próximas semanas, debería estar completamente finalizada”, concluyó.