Feria científica «Ciencia para nuestra comunidad» se realizó en Punta Arenas

Así se vivió la Feria Científica «Ciencia para nuestra comunidad» en @udemagallanes donde estudiantes junto a sus docentes, de Punta Arenas y Puerto Williams, que son parte del instrumento de Investigación e Innovación Escolar donde exhibieron y socializaron sus proyectos a toda la comunidad.

La jornada tuvo como objetivo socializar sus proyectos de investigación en un espacio estimulante, donde se compartieron experiencias de distintos participantes, tanto estudiantes como docentes, sobre sus proyectos de investigación y/o innovación.

Previo a la feria científica, los participantes realizaron el proceso de construcción de sus proyectos a través de un cubo lúdico que fue expuesto a los visitantes.