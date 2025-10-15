Gabinete del Agro sesionó en Puerto Natales

Este martes 14 de octubre, en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se desarrolló una sesión del Gabinete del Agro, instancia que reunió a las y los jefes de servicios, como SAG, INDAP, CONAF, INIA Kampenaike, Fundación para la Innovación Agraria y la Comisión Nacional de Riego, para abordar temas relevantes como el uso eficiente del agua para riego, caminos rurales, crecimiento hortícola y prevención de incendios.

El delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana, entregó un saludo a las y los directores regionales y provinciales participantes, destacando el trabajo liderado por la Seremi Agricultura, Irene Ramírez, y manifestó todo su apoyo para fortalecer el trabajo conjunto en favor del desarrollo agrícola sustentable de la provincia