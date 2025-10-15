Teatro lleno en las dos funciones de “Aquí me bajo yo”

La exitosa comedia nacional reunió al público magallánico en un encuentro marcado por el humor, la emoción y la reflexión sobre la vida y las relaciones familiares.

Con dos funciones a teatro repleto en el Municipal José Bohr, la comedia nacional “Aquí me bajo yo” se presentó los días 13 y 14 de octubre en Punta Arenas, dejando una excelente impresión entre el público que disfrutó de una puesta en escena llena de humor, emoción y reflexión sobre la convivencia, el amor y la madurez.

Protagonizada por los reconocidos actores Jaime Vadell, Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas, la obra relata la historia de tres generaciones que, entre risas, discusiones y recuerdos compartidos, buscan reencontrarse y sanar viejas heridas familiares. La dirección artística estuvo a cargo de Elena Muñoz, quien condujo un montaje equilibrado entre lo cómico y lo emotivo, logrando conectar con el público desde los primeros minutos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el esfuerzo de la Municipalidad y su Fundación Cultural por ofrecer espectáculos de primer nivel en la ciudad. “Este es un gran esfuerzo del municipio y de la Fundación, porque buscamos brindar a nuestros vecinos la oportunidad de acceder a distintas manifestaciones artísticas: danza, ballet, teatro, música. “Aquí me bajo yo” es una obra muy importante, con grandes y reconocidos actores nacionales, que nos hace reír, pensar y sentir nostalgia. Tuvimos dos funciones totalmente llenas, con un público muy participativo, y estamos felices de haber recibido nuevamente a Jaime Vadell en nuestro teatro”, señaló el jefe comunal.

Con una duración cercana a los 80 minutos, la producción logró emocionar al público local con una historia que combina humor y ternura, y que invita a reflexionar sobre los lazos familiares y las segundas oportunidades. La participación de intérpretes de gran trayectoria, junto a la calidez del público magallánico, consolidaron este montaje como uno de los puntos altos de la programación cultural del Mes del Adulto Mayor.

La cartelera cultural continuará durante octubre con nuevas actividades, entre ellas el concierto de piano del maestro Marco Antonio Cuevas el 16 de octubre y la celebración del Día del Patrimonio Regional el 19 del mismo mes.