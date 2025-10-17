Fuerza Aérea confirma hallazgo de helicóptero extraviado en Campos de Hielo Sur: tres tripulantes con vida y uno fallecido

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó esta mañana que fue ubicado el helicóptero MH-60M Black Hawk, que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y uno fallecido, según confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

Actualmente, personal especializado de la FACh realiza labores de rescate en la zona, utilizando aeronaves y efectivos del grupo PARASAR, quienes trabajan en condiciones extremas propias del territorio austral.

Además, la institución indicó que se está brindando asistencia y apoyo a las familias de los tripulantes involucrados en el accidente, reiterando su compromiso con el bienestar de su personal y con la transparencia informativa.

“La Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”, señala el comunicado emitido por el Departamento de Asuntos Públicos de la FACh.

El helicóptero realizaba operaciones en una de las zonas más inhóspitas del país cuando perdió contacto, desencadenando un amplio operativo de búsqueda y rescate en el extremo sur del territorio nacional.