Importante operativo entre Aduanas y Carabineros deja tres detenidos e incautación de más de 2.600 productos falsificados en Puerto Natales

Un trabajo conjunto entre Carabineros de la Sección O.S.9 Magallanes y la Dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas permitió desarticular la venta de artículos falsificados en distintos locales comerciales de Puerto Natales, dejando como resultado tres personas detenidas por infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial.

El operativo se desarrolló durante la jornada del miércoles 15 de octubre, luego de un proceso de investigación y denuncias por parte de marcas afectadas. En el primer punto fiscalizado, se comprobó la comercialización de pilas que imitaban los diseños y colores de la reconocida marca Duracell. Producto de esta acción se incautaron 2.083 unidades falsificadas y fue detenido el encargado del establecimiento, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, los equipos de fiscalización intervinieron un segundo local, dedicado a la venta de artículos deportivos y vestimenta en el centro de la ciudad. En ese lugar se decomisaron 104 pares de zapatillas y 444 prendas de vestir —entre camisetas, polerones, parkas y gorras— que exhibían logos de reconocidas marcas como Nike, Adidas y Puma, sin contar con la autorización legal correspondiente. Dos personas adultas, ambas de nacionalidad chilena, fueron detenidas en este procedimiento.

El Director Regional de Aduanas de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, destacó la efectividad del trabajo coordinado con Carabineros, señalando que “nuevamente, esta colaboración permitió decomisar mercancías que infringían normativas de propiedad intelectual. Comercializar productos falsificados es un delito, y nuestra labor es evitar la evasión fiscal y proteger a los ciudadanos”.

Los tres detenidos quedaron apercibidos, a la espera de citación por parte de la Fiscalía Local de Puerto Natales.

Con este operativo, las autoridades buscan reforzar el mensaje de tolerancia cero frente a la falsificación, recordando a la comunidad que comprar o vender artículos de dudosa procedencia constituye un delito sancionado por la legislación chilena.