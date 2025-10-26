Hoy se celebran elecciones legislativas nacionales y provinciales en Argentina

Las elecciones legislativas de Argentina de 2025 se celebran este domingo 26 de octubre, con el objetivo de renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.​

Estas elecciones de medio término serán las primeras elecciones nacionales en las que se votará utilizando la boleta única de papel, instaurada por la Ley 27.781 de octubre de 2024, en reemplazo de las boletas partidarias.​

En esta oportunidad, las siguientes jurisdicciones de primer orden o distritos deberán renovar sus tres senadores: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.​

El 20 de febrero de 2025, se aprobó el proyecto de suspensión de las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) para ese año, impulsado por el gobierno nacional. Esto significa que se votará únicamente en la elección general del 26 de octubre. Esta ley solo suspende las elecciones primarias para los comicios de 2025, pero no para los comicios presidenciales y legislativos de 2027.[9]​ Además, las provincias que implementen elecciones primarias para elegir a sus autoridades locales, las seguirán realizando a menos que se apruebe un proyecto de suspensión para dichos comicios.

Población total 47 067 641 Habilitados registrados 36 477 204