Revisa en consulta.servel.cl si fuiste designado como vocal de mesa o miembro de Colegio Escrutador

Este sábado 25 de octubre, tal como lo establece la ley, el Servicio Electoral publicó en su sitio web las nóminas de quienes fueron designados vocales de mesa y miembros de los Colegios Escrutadores por las Juntas Electorales para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias del 16 de noviembre próximo.

Igualmente, ingresando a consulta.servel.cl cada persona podrá conocer esa información y además saber cuál es su mesa y local de votación.

Desde la medianoche y hasta las 10:45 horas de este sábado, 2.090.436 personas habían consultados sus datos electorales, reflejando el interés por informarse.

La Elección Presidencial será tanto en Chile como en el exterior, mientras que se elegirá diputados en todo el país y senadores en siete regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén), ya que por ley corresponde renovar la mitad del Senado.

La Presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, junto al director de la Institución, Raúl García, hicieron un llamado a toda la ciudadanía a revisar su información electoral.

“Es importante destacar que el rol de vocal de mesa es obligatorio y sumamente relevante para el buen desarrollo de las elecciones, que los vocales de mesa cumplan su función permite que los más de 15 millones de electores en territorio nacional y fuera de Chile puedan ejercer su derecho a sufragio”, comentó Pamela Figueroa.

Periodo de excusas

El periodo de excusas para los vocales de mesa que no puedan cumplir su labor es entre el lunes 27 y miércoles 29 de octubre en forma presencial o por correo electrónico ante la Junta Electoral que corresponda.

Las causales de excusa, que pueden ser acreditadas ante la Junta Electoral respectiva, son las siguientes:

1) Haber sido designado miembro de Colegio Escrutador o tener alguna de las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 45 de la misma ley, que son las siguientes:

-Candidatos en la elección.

-Sus cónyuges y sus parientes consanguíneos o afines en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive.

-Las personas que desempeñen cargos de representación popular.

-Las personas a cargo de trabajos electorales.

-Los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales y consejeros regionales; los embajadores y cónsules de Chile.

-Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los jueces que forman parte del Poder Judicial y los de Policía Local.

-Fiscales del Ministerio Público; jefes superiores de servicio y secretarios regionales ministeriales; el Contralor General de la República ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en servicio activo.

-Extranjeros, no videntes, analfabetos.

-Aquellos que hayan sufrido condena por delitos contemplados en cualquiera de las leyes que regulan el sistema electoral público.

2) Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de trescientos kilómetros de su local de votación.

3) Tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las mesas, otras funciones que encomiende esta ley.

4) Tener más de 70 años de edad.

5) Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, situación acreditada con certificado de un médico.

6) Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.

7) Gestantes durante todo el período de embarazo. También el padre o madre de un hijo o hija menor de dos años.

8) Estar al cuidado de adultos mayores en situación de dependencia o de personas en situación de discapacidad.

La lista de vocales reemplazantes se conocerá el 1 de noviembre, y quienes no acudan a cumplir su rol de vocal por ley deben ser denunciados por Servel ante los Juzgados de Policía Local, que pueden aplicar multas que van desde 2 a 8 U.T.M. ($138.000 a $554.000 aproximadamente).

Llamado a la participación

Pamela Figueroa destacó que el voto para estas Elecciones dentro del territorio nacional es obligatorio, mientras que en el exterior es voluntario. Y en el caso de los ciudadanos que votan en Chile quienes no concurran a votar se exponen a multas de entre 0,5 a 1,5 UTM. (entre $34.000 y $103.000 aproximadamente). Por eso hizo un importante llamado a la participación y al voto informado.

“Desde el Servicio Electoral hemos desarrollado un importante trabajo para el voto informado, tanto a través de las campañas y medios de comunicación como en los contenidos que estamos publicando constantemente entre nuestras redes sociales. Todos estos esfuerzos y esta campaña, que se mantendrá hasta la fecha de las elecciones, apuntan a que llegue información oficial y fidedigna al mayor número de personas posibles y lograr un proceso informado y participativo”, añadió Pamela Figueroa.

La Presidenta del Consejo Directivo de Servel también entregó algunas cifras de las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025:

Habrá 203.646 vocales de mesa (202.365 en Chile y 1.281 en el exterior); 3.498 locales de votación (3.379 están en territorio nacional y 119 en el exterior) y 40.900 mesas de sufragio, de las cuales 40.473 estarán en el territorio nacional y 427 en el exterior.

También se establecen 455 colegios escrutadores, de los cuales 452 son en territorio nacional y tres en el exterior.

El padrón definitivo para el 16 de noviembre es de 15.618.167 electores en territorio nacional y 160.935 en el exterior, lo que da un total de 15.779.102 electores, de los cuales 885.940 personas son extranjeros.