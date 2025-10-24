Importante avance de nueva red de recolección sanitaria en sector norte de Punta Arenas

Obra presenta un 50% de avance y beneficiará a más de 1.500 viviendas del Plan de Emergencia Habitacional.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Aguas Magallanes con el desarrollo urbano y la calidad de vida de los vecinos.

Punta Arenas, 24 de octubre de 2025.- Aguas Magallanes informó que un 50% de avance presentan las obras del nuevo Colector Los Flamencos, proyecto ubicado en el sector norte de la capital regional, y que contempla una extensión total de casi 3.000 metros de red de recolección de aguas servidas.

La obra –ejecutada por la empresa contratista Salfa– beneficiará a parte del Plan de Emergencia Habitacional impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y permitirá dotar de un sistema de alcantarillado seguro y eficiente a los loteos Lomas del Bosque, beneficiando a más de 1.500 familias.

El avance de estas obras marca un importante hito en la ampliación del sistema sanitario de la ciudad. Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos frentes paralelos: en la Ruta 9, con la instalación de entibaciones para la red principal de colector; en avenida Los Flamencos, con labores de reubicación de la red de agua potable y normalización de accesos al Hospital Clínico; y en avenida Eduardo Frei, con reposición de ciclovía y tendido de tuberías frente al Centro de Rehabilitación y al Hospital.

Durante las próximas semanas, las faenas se concentrarán en la intersección de avenida Frei con Los Flamencos, donde se ejecutará el cruce de calzada, autorizado por los organismos pertinentes.

“Esta obra es una muestra concreta del compromiso que mantenemos con el desarrollo urbano de Punta Arenas y con la calidad de vida de nuestros vecinos. Ampliar la infraestructura sanitaria nos permite acompañar el crecimiento de la ciudad y asegurar servicios de calidad para las nuevas familias que llegan al sector norte”, destacó Christian Adema Galetovic, gerente regional de Aguas Magallanes, quien, junto con agradecer la comprensión y colaboración de los vecinos, también hizo un llamado a tomar los resguardos pertinentes para cuidar la seguridad de todos, mientras se ejecutan las obras.