Servicio de Salud Magallanes rechaza declaraciones irrespetuosas contra su Directora Regional

El Servicio de Salud Magallanes manifiesta a la comunidad magallánica, su más absoluto rechazo a toda forma de violencia, hostigamiento o discriminación de género.

Durante los últimos días, nuestra directora, Sra. Verónica Yáñez González, ha sido objeto de declaraciones que consideramos inaceptables y contrarias al respeto y la sana convivencia democrática, por parte de un ex consejero regional y de un consejero en ejercicio, ambos pertenecientes a la provincia Antártica.

Estas expresiones, difundidas a través de redes sociales, surgen del desconocimiento del trabajo técnico y responsable que nuestro Servicio de Salud, ha venido realizando junto a diversas organizaciones comunitarias de la comuna de Puerto Williams.

Desde nuestra institución, reafirmamos que el liderazgo femenino en cargos directivos representa un valor esencial para construir una gestión pública más inclusiva, empática y equitativa. En esa línea, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de entornos laborales y sociales libres de violencia, así como con la defensa y protección de la dignidad de todas las personas.

Hacemos un llamado al diálogo respetuoso, a la responsabilidad institucional y al compromiso compartido con los valores que deben inspirar el servicio público: honestidad, integridad, respeto, justicia, transparencia y vocación de servicio.

Finalmente, informamos que el Servicio de Salud Magallanes está evaluando ejercer las acciones legales que en derecho corresponda.