Inicio de Temporada 2025 en Puerto Natales: Una Noche de Blues en BASECAMP

BASECAMP se enciende este 3 de octubre con un ritual sonoro: PUNTALES y VAGABLOP inauguran el ciclo 2025 en Puerto Natales con una noche cargada de alma, ritmo y territorio.

La temporada cultural 2025 arranca con fuerza en el corazón de la Patagonia. Este jueves 3 de octubre, BASECAMP se convierte en el epicentro del blues y la energía creativa con un show en vivo que promete marcar el pulso del año: PUNTALES y VAGABLOP, dos proyectos musicales que han sabido capturar el alma sureña, se presentan juntos en una velada cargada de emoción, ritmo y simbolismo.



Desde las 22:00 hrs, el mítico espacio ubicado en calle 751 abrirá sus puertas para recibir a locales y visitantes en una celebración que mezcla música, comunidad y territorio. BASECAMP, fundado en 2009, ha sido testigo de innumerables encuentros culturales, y esta noche se suma a su legado con una propuesta que honra el blues como lenguaje universal de resistencia, melancolía y celebración.



PUNTALES, con su sonido profundo y narrativo, y VAGABLOP, con su estilo experimental y envolvente, se unen para ofrecer un espectáculo que trasciende géneros y fronteras. La presentación marca el inicio oficial de la Temporada 2025, una invitación abierta a reconectar con lo esencial: la música en vivo, el encuentro cara a cara, y el poder de lo colectivo.

Las entradas están disponibles en https://www.portaldisc.com/evento/basecamp