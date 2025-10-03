TOP de Punta Arenas dicta veredicto condenatorio por robo con homicidio con motivación homofóbica

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas declaró culpable a Jesús David Londoño Astaiza como autor del delito de robo con homicidio, cometido en abril de 2024 en la capital regional.

En fallo unánime, los jueces acreditaron que el acusado actuó con premeditación y que el crimen estuvo motivado por la orientación sexual de la víctima, lo que fue considerado una agravante.

Según la acusación fiscal, Londoño concertó un encuentro con la víctima, a quien atacó con un arma cortopunzante, propinándole más de 40 heridas, para luego robarle diversas especies personales.

La lectura de sentencia quedó fijada para el lunes 13 de octubre a las 13:45 horas, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado.