Magallanes realiza el Primer Festival de Cine Francés

Este martes, miércoles y jueves, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas, se desarrollará el “Primer Festival de Cine Francés del Estrecho de Magallanes”, dedicado al ciclo Alain Delon.

La iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Franco-Magallánica en coordinación con la Cónsul Honoraria de Francia en Punta Arenas, busca acercar la cultura francesa a la comunidad, a través del séptimo arte.

El ciclo está centrado en el reconocido actor francés Alain Delon, ícono del cine europeo, y presentará una selección de sus obras más emblemáticas. Cada jornada ofrecerá una experiencia cinematográfica única, que invita al público local a disfrutar de la riqueza y elegancia del cine francés.

Las funciones se realizarán los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, ubicado en 21 de Mayo #2421, en Punta Arenas. La entrada es liberada y abierta al público.