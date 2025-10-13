El triunfo de Tulio | Ernesto Sepúlveda T. | Opinión

“Estamos al aire. Bienvenidos al programa más anticuado de la TV”. El pasado lunes 6 de octubre muchos nos sorprendimos con una noticia relacionada con los famosos títeres de “31 minutos”. Se publicó en redes sociales y también en los medios tradicionales que los entrañables personajes, se habían presentado en el Tiny Desk de la National Public Radio (NPR), la radio pública de los Estados Unidos. Pero ¿qué será eso?, indagamos un poco, y la denominación alude a pequeño escritorio, una mención literal al origen de los conciertos “Desk concerts”, de la NPR, que se graban desde 2008 en un pequeño espacio detrás del escritorio de su creador Bob Boilen. El formato busca entregar versiones con sonido natural generando cercanía con el público. Los Tiny desk concerts son una verdadera vitrina para artistas de todos los géneros, se considera un sello de prestigio y autenticidad artística ser invitado allí. Figuras de alcance mundial como Dua Lipa, Mac Miller, Billy Eilish, Alicia Keys se encuentran dentro de los artistas más vistos en su canal de YouTube. La presentación de los títeres chilenos, fue grabado en Washington DC y estrenado en el canal NPR Music en YouTube, el video ‘31 Minutos: Tiny Desk Concert’ superó los dos millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, y al 12 de octubre de 2025, el conteo público en YouTube superaba los 7,7 millones de vistas, posicionándolo como uno de los Tiny Desk más exitosos del año.

Es poco probable que alguien de mi audiencia no haya oído hablar o no conozca a “31 minutos”, por si las moscas vamos a contar parte de su historia, origen e importancia de este grupo de títeres, en la cultura popular chilena. “31 minutos” nació como proyecto en 2001, creado por la productora APLAPLAC de Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña, fue una propuesta presentada en concurso del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile. De hecho, su nombre alude a la duración máxima permitida en las bases de ese concurso que era media hora. El programa se adjudicó el financiamiento público y debutó el 15 de marzo de 2003 por Televisión Nacional de Chile (TVN). El formato es de un noticiario humorístico que parodia a los noticieros tradicionales y combina humor infantil y adulto.

Los personajes principales y secundarios de “31 minutos” son:

Tulio Triviño: Presentador del noticiario, egocéntrico y vanidoso. Con voz de Pedro Peirano.

Juan Carlos Bodoque: Reportero de la sección ‘La Nota Verde’, amante de las apuestas en caballos. Con voz de Álvaro Diaz.

Juanín Juan Harry: Productor y coordinador del programa, trabajólico, idolatra a Tulio. Voz de Rodrigo Salinas.

Patana Tufillo Triviño: Sobrina de Tulio, representa la voz racional y femenina del elenco. Con voz de Jani Dueñas.

Mario Hugo: Reportero distraído, amante de los animales. Voz de Rodrigo Salinas.

Policarpo Avendaño: Presentador del ‘Ranking Top’ musical dentro del programa. Voz de Daniel Castro.

Calcetín con Rombos Man: Superhéroe que defiende los derechos de los niños. Con voz de Daniel Castro.

Guaripolo: Personaje que hace lo que sea por salir en el programa. Con voz de Patricio Diaz.

Balón Von Bola: Comentarista deportivo que cuenta historias ocurridas hace mucho tiempo. Con voz de Álvaro Díaz.

Raúl Guantecillo: Comentarista deportivo, compañero de Balón Von Bola, le recuerda los datos que este olvida. Con voz de Pedro Peirano.

Huachimingo: Se considera un animal milenario, hace reportajes de relleno con historia inventadas por él, es mejor amigo de Mario Hugo. Con voz de Daniel Castro.

Mico el Micrófono: Micrófono que se encarga de la sección encuesta, donde entrevista a la gente en la calle. Con voz de Daniel Castro.

El músico Pablo Ilabaca del grupo rock “Chancho en Piedra” ha liderado la composición de las canciones. Entre los titiriteros y colaboradores figuran Patricio Díaz, Francisco Schultz, Héctor Velozo y Felipe Godoy. En las giras y conciertos en vivo han participado músicos como Pablo y Felipe Ilabaca, Camilo Salinas y Pedropiedra. La presentación en Tiny Desk combinó música en vivo y humor, manteniendo el estilo del noticiero ficticio del programa. Los personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Juanín interactuaron entre canciones, con intervenciones cómicas y guiños al público internacional. La banda estuvo compuesta por Pablo y Felipe Ilabaca, Camilo Salinas y Pedropiedra, todos integrantes habituales de las giras y shows en vivo del grupo.

En una demostración del profesionalismo del equipo de APLAPLAC, la actuación fue preparada con semanas de anticipación, para lo cual incluso construyeron en Santiago una réplica exacta del estudio de la NPR, para ensayar las tomas y la disposición del espacio. Uno de los aspectos más comentado, fue que el equipo de músicos y actores que dan vida a las presentaciones de los títeres vistieron un atuendo especial. Mandaron a hacer una tela que tenía estampada imágenes de las paredes del estudio de la NPR, con esta tela confeccionaron las camisas que usó el equipo, produciendo un efecto de mimetismo que hizo virtualmente desaparecer a los integrantes. En primer plano estuvieron en todo momento los títeres protagonistas de 31 minutos.

Millones de hombres y mujeres por todo el país, crecieron cantando las canciones de 31 Minutos: Me cortaron mal el pelo (Chascoberto), Tangananica-Tangananá (Hermanos Guarennes), Mi muñeca me habló (Flor Bovina), Bailan sin cesar (LLUEHHHB), Mi equilibrio espiritual (Freddy Turbina), El dinosaurio Anacleto (Dinosaurio Roberto), Objeción denegada (Juan Pablo Sopa), Nunca me he sacado un 7 (Michael Astudillo Jr.), y muchas más que hoy disfrutan tres generaciones de chilenas y chilenos. Triunfaron en TV y en el cine, triunfaron en el Festival de Viña y en Lollapalooza. Ver ahora a este buen grupo chileno, “31 minutos” triunfar en un gran espacio del país del norte, y en el mundo virtual, nos llena de alegría y de esperanza.

Para la anécdota quedará la decisión del concejo comunal de Las Condes, que, en noviembre de 2021, después de tres rondas de votaciones rechazó la subvención directa de parte del municipio a la Fundación Teatro a Mil, para presentar las obras “31 minutos: Don Quijote de la Mancha” y el montaje francés de “Circo aéreo Rouge”, en el marco del Festival Teatro a Mil, que se efectuaría en enero del 2022. Sector político extremo que rechazó los recursos acusó que 31 minutos promovía la “ideologización”.

El humor, la risa, son remedios para el alma. Compartir en familia y rememorar cuando los hijos eran chicos, volver a cantar las simples canciones de un grupo de títeres, sana nuestro corazón, y limpia la cara de nuestra sociedad. Como lo hemos dicho tantas veces en este espacio, la sociedad chilena está sedienta de paz, hambrienta de armonía y concordia, aprender a reírse y a reírnos de nosotros mismos, es buen camino para el encuentro que anhelamos. Como dice Tulio “Lo mejor es enfrentar el destino con una sonrisa”

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 13 de octubre de 2025.-