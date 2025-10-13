Más de mil personas participaron en el Chapuzón de los Fiordos 2025 en Puerto Natales

Con gran éxito se desarrolló una nueva versión del Chapuzón de los Fiordos 2025, evento que reunió a más de 1.500 espectadores y contó con la participación de más de 800 valientes que se lanzaron a las frías aguas del fiordo en la costanera de Puerto Natales.

Esta tradicional actividad, organizada en conjunto por los gremios del turismo de la Provincia de Última Esperanza, se ha consolidado como una de las más esperadas por la comunidad local y marca el inicio simbólico de la temporada turística en la zona.

En esta edición, el Chapuzón tuvo un significado especial, al coincidir con el puntapié inicial de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), fortaleciendo el espíritu colaborativo del sector turístico y reafirmando el posicionamiento de la provincia como un destino de naturaleza y aventura reconocido internacionalmente.

El evento ofreció una variada programación que incluyó clases de Zumba y Baila Entretenido, conciertos al aire libre, presentaciones artísticas locales, música en vivo y la participación de reconocidos influencers que llegaron hasta Puerto Natales para vivir y compartir la experiencia única del Chapuzón de los Fiordos.

“Estamos muy orgullosos del trabajo que se desarrolló en conjunto con los gremios de la Provincia de Última Esperanza. Como siempre, con el aporte del Gobierno Regional y de Sernatur, pudimos sacar adelante este megaevento que cada año cumple con las expectativas que tenemos como sector”, destacó Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Por su parte, Sara Adema, gerente de la Asociación HYST, señaló: “Ver a la comunidad disfrutar de este tipo de acciones nos enorgullece. Esperamos que este evento se mantenga en el tiempo, porque cada acción que realizamos en conjunto como gremios del turismo repercute directamente en las visitaciones que recibimos durante la temporada”. En tanto, Lidia Melo, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Natales, indicó: “Para nosotros es una responsabilidad sacar adelante este proyecto año a año. Y si bien hemos enfrentado dificultades, estamos muy contentos de haberlo concretado este 2026, especialmente considerando que marca el puntapié inicial de la ATTA en nuestra ciudad”. Finalmente, Noemí Ojeda, presidenta de la Asociación de Hostales y Residenciales de Puerto Natales, comentó: “Teníamos temor de no poder realizar el Chapuzón por las condiciones climáticas, pero finalmente el tiempo nos acompañó y pudimos desarrollarlo con total éxito. Eso para nosotros es fundamental”. Ana María Díaz, presidenta del Pueblo Artesanal Ether Aike, destacó la emoción de compartir con la comunidad y la alegría de dar la bienvenida al turismo de manera formal a través de un evento masivo que refleja la identidad local. A su vez, Adriana Aguilar Lagos valoró el respaldo del sector privado y el entusiasmo de una comunidad activa que expresa su soberanía territorial enfrentando el frío con energía y orgullo.