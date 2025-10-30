«Mil Ruedas por el Estrecho»: El nuevo gran motoencuentro de Punta Arenas



Punta Arenas, 30 de octubre – Con el objetivo de instaurar una nueva tradición motera en la Patagonia, la agrupación MotoviajerosUnidos de Punta Arenas está lista para recibir a cientos de participantes en el primer moto encuentro «Mil Ruedas por el Estrecho».

El evento, que se extenderá por dos días, busca potenciar el turismo y el comercio en la zona. Los organizadores esperan la llegada de motoviajerosdesde diversas ciudades, incluyendo Ushuaia, Gallegos, Piedra Buena y Natales.

Programación y espectáculo

La jornada del sábado 22 comienza a las 10:00 horas con la acreditación de los participantes en Megamotors. Posteriormente, se realizará la actividad «Go Shopping» en Zona Austral, con locales adheridos ofreciendo descuentos a los motoviajeros. A las 13:00 horas, en Luxury Carts, se llevará a cabo un cóctel de bienvenida que incluirá un saludo inaugural y la presentación de un ballet regional con un cuadro patagónico.

El momento más esperado por la comunidad será la rodada(caravana) que comenzará aproximadamente a las 14:00 horas. Las motos recorrerán la costanera rumbo a la Plaza de Armas, donde se realizará una muestra estática abierta al público, con música y parlantes, ofreciendo un «lindo espectáculo» para la comunidad.

La actividad interna continuará con competencias y juegos típicos de moto encuentro (gincanas, tirar la cuerda, carrera de monos) en la Casa de Retiro en Leñadura, con premios como a la moto más grande o al piloto de menor edad. Finalmente, la noche culminará con una cena (asado de cordero y pollo) y una fiesta con DJ en la parcela de Moto Quiero. El evento concluirá el domingo al mediodía con un desayuno y la despedida de los motoviajeros.

Invitación al comercio y auspicio

La organización, que cuenta con el auspicio principal de Megamotors, reitera que la invitación sigue abierta para nuevos auspiciadores que deseen sumarse, dado que la meta es que este evento se consolide y se replique en los años siguientes, beneficiando a la economía local.

Para quienes deseen inscribirse físicamente en la ciudad, los puntos disponibles son Megamotors (Zona Austral), La Guarida, o la Pizzería Cuatro Estaciones.