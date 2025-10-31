Ministerio de Transporte adjudica primer servicio de buses de transporte público en Puerto Natales

Se implementarán 3 recorridos con 9 buses diésel de alto estándar, beneficiando a más de 20 mil personas.

Se proyecta que comiencen a operar el primer semestre de 2026.

Puerto Natales, 30 de octubre de 2025.- La puesta en marcha del primer servicio de buses de transporte público regulado en la comuna de Puerto Natales está cada vez más cerca, tras la suscripción del contrato entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la empresa adjudicataria de la licitación para proveer y operar 9 buses diésel de alto estándar, Negocios Luzdivina.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, llegó hasta la delegación provincial de Última Esperanza para efectuar la firma del respectivo contrato, acompañado por el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz, y el jefe de la División de Transporte Público Regional del MTT, Cristóbal Pineda, además de representantes del municipio de Puerto Natales.

En la oportunidad, se presentaron los detalles del proyecto a vecinos y vecinas de la comuna, donde se informó que los siguientes pasos serán la habilitación del terminal, junto a la compra e importación de los buses por parte de la empresa operadora, proyectándose que el comienzo de la operación ocurra durante el primer semestre de 2026.

El subsecretario Jorde Daza destacó que “serán 9 buses diésel de alto estándar que van tener aire acondicionado, wifi, cargadores USB, cámaras de seguridad y accesibilidad universal con piso plano para que las personas que tienen dificultad de movilidad y adultos mayores puedan subir con mayor confianza. Por eso, estamos muy contentos de llegar a este hito de firma de contrato, para que las personas puedan también tener acceso a los subsidios que existen en el resto las comunas que tienen transporte público mayor, como la rebaja tarifaria del 50% para adultos mayores y la rebaja para estudiantes, a través de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)”.

Por su parte, el delegado Guillermo Ruiz señaló que “como Gobierno del presidente Gabriel Boric, estamos muy contentos de ir dotando a nuestra ciudad de otras alternativas de transporte público que vengan a complementar lo que ya existe. Estamos cumpliendo un compromiso que se comenzó a trabajar hace más de un año y ya vemos que se va concretando”.

Horarios y tarifas

Se considera un horario de servicio entre las 7:00 y las 21:00, de lunes a viernes. Los sábados entre las 8:00 y las 20:00, y los domingos y festivos entre las 9:00 y 20:00. La frecuencia será de 3 buses por hora en días laborales y 2 para los sábados, domingos y festivos.

Se contempla una tarifa máxima inicial de $400 para adultos, con valor rebajado para estudiantes y adultos mayores, de un 33% y 50%, respectivamente.

Recorridos

Servicio 20: brindará conectividad entre el polideportivo, el estadio, el hospital, el sector centro, y la costanera.

brindará conectividad entre el polideportivo, el estadio, el hospital, el sector centro, y la costanera. Servicio 21: brindará conectividad entre el hospital, la Avenida Última Esperanza, la Avenida Ibáñez, el eje Baquedano, y la rotonda.

brindará conectividad entre el hospital, la Avenida Última Esperanza, la Avenida Ibáñez, el eje Baquedano, y la rotonda. Servicio 22: brindará conectividad entre la población Los Pioneros, el hospital, los sectores Endesa y Corvi, el eje Bulnes, y la costanera, terminando en la rampa fiscal.