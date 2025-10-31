SENAPRED Declara Alerta Temprana Preventiva por Evento Masivo para la comuna de Natales,

De acuerdo con lo informado por el la Ilustre Municipalidad de Natales, el día 01 de noviembre del 2025, se

realizará en la comuna de Natales; La 38ª Versión de las “3 Horas Automovilísticas de Puerto Natales” organizada

por el Club de Automovilismo Patagónico Sur (Caps), la que se desarrollará en un circuito pavimentado de 16,6

Kms., el que concentrará entre competidores, equipos de apoyo y público en general un aproximado de 3.250

personas.

Dicho evento se desarrollará en las rutas comunales, las cuales, se detallan a continuación:

Ruta 9 Sur de Natales, Ruta Y-315, Ruta 9 al Norte de Natales con empalme en camino 4 de la misma

comuna.

Esta actividad implica un aumento de la condición de vulnerabilidad en la comuna, debido al desplazamiento de

personas y vehículos, además del aumento considerable de población flotante.

Ante la ocurrencia de una emergencia, los diferentes servicios relacionados, deberán coordinar y reforzar sus

mecanismos de respuesta, con el fin de dar una eficaz y eficiente respuesta.

Consecuente con lo anterior, y a lo solicitado por la Il. Municipalidad de Natales, esta Dirección Regional

SENAPRED Magallanes y de la Antártica Chilena Declara Alerta Temprana Preventiva por Evento Masivo para la

Comuna de Natales a contar de la fecha y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La declaración de esta alerta constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo

preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza,

coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (SINAPRED) con el fin

de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

