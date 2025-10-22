Municipalidad de Punta Arenas entrega nuevas subvenciones a organizaciones sociales

Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

Un total de 18 organizaciones sociales de Punta Arenas fueron beneficiadas con una nueva entrega de subvenciones municipales, que en conjunto suman $14.223.698. La iniciativa forma parte del programa de apoyo anual que impulsa la Municipalidad para fortalecer el trabajo comunitario y fomentar la participación social en distintos ámbitos, como el deporte, la cultura, el folclor y la labor vecinal.

Entre las entidades favorecidas se encuentran el Club Deportivo Lotus Punta Arenas, la Junta de Vecinos Villa Torres del Paine, la Agrupación de Mujeres con Discapacidad (Amudis), el Club de Cueca Vientos Australes, el Taller Creciendo Juntas, Mujeres Creadoras del Fin del Mundo, el Club Deportivo Rugby Universidad de Magallanes y la Junta de Vecinos N°41 Villa Las Nieves, entre otras.

Con esta entrega, la Municipalidad de Punta Arenas suma 205 subvenciones otorgadas durante 2025, con un monto total disponible de $171.074.000, cifra que representa un aumento respecto del año anterior, cuando se distribuyeron 189 subvenciones por $156 millones.

Durante la ceremonia, el alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de este programa, que busca acompañar y fortalecer el trabajo de las agrupaciones locales. “Continuamos y es muy emocionante ver cómo nuestros dirigentes se ponen muy contentos, porque hay muchos planes que tienen y este dinero va a ser fundamental para completar este trabajo que hacen todo el año. Esta es una pequeña contribución que hace la Municipalidad de manera unánime. El Concejo las aprueba con un número récord tanto de fondos como de grupos beneficiados este año”.

El jefe comunal enfatizó además que el proceso es “transparente, abierto y pensado para facilitar la labor de los dirigentes”, subrayando que el municipio acompaña a las agrupaciones en la correcta ejecución de los recursos.

Las organizaciones beneficiadas también valoraron este apoyo. Rosa Oyarzún, presidenta de la Agrupación Folklórica de Adultos Mayores Sonia Miranda, expresó su gratitud: “Esto es algo muy anhelado. Doy gracias a la Municipalidad y a mi alcalde, porque siempre nos ha ayudado. Esta platita es para comprar género y vestimenta para mis compañeros, que tienen hasta 85 años. Somos 30 personas y queremos tener una linda presentación para seguir difundiendo el folclor”.

Por su parte, Norma Mella, representante de las agrupaciones Mujeres Creadoras del Fin del Mundo y Norma Nuestra Esperanza, destacó el valor que tiene recibir este respaldo por primera vez. “Vamos a usar esto para comprar utensilios y materiales para nuestros talleres. En Mujeres Creadoras somos un grupo nuevo, y esta es nuestra primera subvención. También haremos talleres de manualidades en la agrupación de adultos mayores. Agradecemos al Concejo Municipal y al alcalde Claudio Radonich por esta ayuda que es muy significativa para nosotros”.

La Municipalidad de Punta Arenas realizará una última entrega de subvenciones en los próximos días, completando así el total de agrupaciones beneficiadas durante 2025. El programa ha sido reconocido por su impacto en el fortalecimiento de la vida comunitaria y en la promoción de nuevas organizaciones que se integran cada año a este proceso.