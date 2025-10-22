Parque del Estrecho invita a redescubrir la historia sumándose al Día del Patrimonio Regional

• El parque ofrecerá entrada liberada para los residentes de Magallanes, invitando a una jornada que combina historia, naturaleza y cultura en un entorno único.

Miércoles 22 octubre de 2025. – Este domingo 26 de octubre, el Parque del Estrecho de Magallanes vivirá una jornada especial para celebrar el Día del Patrimonio Regional, ofreciendo entrada liberada a todos los residentes de la Región de Magallanes.

Será una oportunidad única para reencontrarse con la historia, la naturaleza y la identidad de uno de los lugares más emblemáticos del extremo sur del continente.

“Queremos que los magallánicos disfruten plenamente este día, recorriendo nuestros senderos, monumentos nacionalesy miradores, en un entorno que combina historia, patrimonio y naturaleza en un solo lugar. Es una invitación abierta a toda la comunidad para vivir una experiencia inolvidable en el Parque del Estrecho”, comentó Ximena Castro, gerente del Parque.

Agregó que “también se podrá visitar el Museo del Centro de Visitantes, donde se expone la historia del Estrecho de Magallanes, y disfrutar de la oferta gastronómica de nuestra cafeteria, con su imponente vista panorámica a Bahía Baeriswyl, ideal para compartir en familia o con amigos”, resaltó.

El recinto estará abierto de 10:00 a 19:00 horas, con último ingreso a las 17:30, ofreciendo recorridos guiados al Monumento Histórico Nacional Fuerte Bulnes, además de la posibilidad de recorrer sus hermosos senderos De la Costa, Bosque de los Carpinteros y el recientemente inaugurado Bosque del Coigüe.

Además, los más pequeños tendrán su espacio en el museo, donde se realizará una entretenida actividad de “pinta caritas” entre las 12:00 y las 15:00 horas.

Para acceder a la entrada liberada, los residentes deberán presentar su cédula de identidad junto a un documento que acredite residencia regional, como el registro del Servel.

Una jornada especial para celebrar el patrimonio, redescubrir el valor de nuestras raíces y disfrutar la belleza incomparable del Estrecho de Magallanes.