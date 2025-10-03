Municipio lanza cartelera cultural para el último trimestre del año

En total, son 15 actividades que incluyen conciertos, teatro, danza y galas de elencos locales, las cuales marcarán la programación cultural de octubre a diciembre.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Área de Cultura y la Fundación Cultural, presentó su cartelera cultural para el último trimestre del año, con un total de 15 actividades y 18 funciones que se desarrollarán entre octubre y diciembre en el Teatro Municipal “José Bohr” y el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”. Todas las actividades serán gratuitas para la comunidad, previo retiro de invitaciones.

El alcalde Claudio Radonich destacó que “miles de vecinos han disfrutado este 2025 de una cartelera cultural completamente gratuita, y queremos cerrar el año con una programación diversa, con conciertos, teatro, danza y las galas de nuestros elencos municipales. Es una invitación a disfrutar en familia de espectáculos de primer nivel, creados tanto por talentos locales como por artistas nacionales e internacionales”.

Además, el jefe comunal informó que “el Teatro Municipal de Punta Arenas es el teatro regional con más actividad por año, ya sea en cantidad de actividades propias, como también de personas que vienen todos los meses a ver distintas actividades culturales. Este es un gran trabajo con la misma plata y esperamos que el próximo año también tengamos una gran oferta cultural”, sostuvo Radonich.

Por su parte, Maribel Valle, profesional del Área de Cultura de la Municipalidad, señaló que “este trimestre es muy especial porque recoge el trabajo anual de nuestros elencos culturales. Verán el resultado del esfuerzo de la Escuelita de Ballet con su montaje de ‘Coppelia’, así como las galas del Ballet Folklórico, el Coro de Voces Blancas y muchas otras expresiones artísticas”.

Las actividades comenzarán el 12 de octubre con el concierto “Música de Antaño”, a cargo de la banda cubana “Buena Vista Social Club – El Legado”, un homenaje a los clásicos del son, bolero y guaracha. Le seguirá el estreno de la obra nacional “Aquí me bajo yo”, los días 13 y 14 de octubre, protagonizada por el reconocido actor Jaime Vadell. El 16 de octubre continuará el ciclo de conciertos de piano con la presentación de Marco Antonio Cuevas. Luego, el 19 de octubre, el Teatro Municipal abrirá sus puertas a la comunidad en el marco del Día del Patrimonio Regional.

La programación sigue el 8 de noviembre con el concierto de piano de Armand Abols, y el 13 de noviembre con la obra teatral “Emilia”. El 15 de noviembre, la Escuelita de Ballet presentará su versión de “Coppelia”, y el 21 de noviembre será el turno de la Gala del Elenco de Ballet del Teatro Municipal. El 22 y 23 de noviembre se realizará el re-estreno de “Alicia en el País de las Maravillas”, una adaptación local del clásico de Lewis Carroll. Las actividades de noviembre continúan con la Gala del Coro y Orquesta Latinoamericana el 28, la Gala del Ballet Folklórico Municipal el 29, y la Gala del Coro Voces Blancas el 30.

El 4 de diciembre, el pianista Felipe Browne cerrará el Ciclo Piano 2025, seguido del Cierre de Talleres Artísticos Culturales los días 6 y 7 de diciembre, y finalmente, el 11 de diciembre, se conmemorará el Día del Tango con un concierto especial en el Centro Cultural.

Finalmente, Valle recordó que todas las actividades son gratuitas y extendió la invitación a la comunidad a participar activamente en esta variada cartelera cultural. Además, informó que las personas interesadas pueden retirar sus invitaciones previamente en el Teatro Municipal “José Bohr” y en el Unimarc Sur, según se irá informando oportunamente antes de cada evento.