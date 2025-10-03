Municipio retira paneles instalados en pandemia en calle O’Higgins

Las estructuras, que funcionaban como cortavientos para restaurantes, son removidas tras solicitud de locatarios y en coordinación con obras de reposición de matriz de gas.

La Municipalidad de Punta Arenas con la colaboración de la empresa Gasco, inició el retiro de los paneles instalados en calle O’Higgins durante la pandemia, estructuras que en su momento sirvieron como cortavientos para los locales gastronómicos que debieron adaptar sus espacios a la normativa sanitaria.

El alcalde Claudio Radonich recordó que estas instalaciones surgieron como una medida excepcional. “En 2020, con los cierres obligatorios, se autorizaron terrazas en el norte y aquí también se solicitó algo similar. Sin embargo, en Magallanes las condiciones eran muy distintas: había lluvia, viento y hasta se hicieron memes sobre la situación. Los comerciantes pidieron paneles cortavientos, que se instalaron en 2021. Cumplieron su función en ese contexto, pero hoy, sin pandemia, los mismos locatarios han pedido retirarlos”, explicó.

Radonich agregó que algunos locales han manifestado interés en conservar ciertos paneles para seguir utilizándolos como protección contra el viento. “Con la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) del municipio vamos a contactarlos para que quienes tengan terrazas puedan usarlos en forma adecuada. Este retiro marca el fin de una de las últimas huellas del COVID, que fue muy duro para todos”, señaló.

Por su parte, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, informó que el retiro se está realizando en paralelo a trabajos de reposición de matriz de gas a cargo de una contratista de la empresa Gasco. “Llevamos alrededor del 50% de avance, con nueve bancas y 16 paneles desmontados. La coordinación con la empresa permite optimizar los tiempos y esperamos concluir esta semana”, indicó.

La administración comunal subrayó que la medida busca mejorar el ordenamiento del espacio público, responder a las solicitudes de los locatarios y adecuar la calle O’Higgins a las obras en ejecución.