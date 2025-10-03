PDI detectó a 8 extranjeros infractores en fiscalización en Punta Arenas

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, en colaboración con oficiales de la Prefectura Provincial Magallanes, llevaron a cabo una fiscalización masiva en locales nocturnos de la ciudad, con el objetivo de detectar a personas en situación migratoria irregular y que mantengan órdenes vigentes por la comisión de delitos.

Es así que la PDI controló a un total de 40 personas de diferentes nacionalidades, de las cuales, 8 se encontraban infringiendo la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

El comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas detalló que “la mayoría de los extranjeros infractores se encontraba realizando labores remuneradas sin autorización y excedían el plazo de turismo o residencia transitoria por más de 180 días. Además, un extranjero había ingresado al país por un paso no habilitado, por lo que serán denunciados a la autoridad administrativa”.