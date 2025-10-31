PDI Punta Arenas recupera cinco bicicletas avaluadas en más de 18 millones de pesos

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas detuvieron a un adolescente de 17 años por los delitos de robo en lugar habitado y receptación, tras realizar diligencias investigativas por el robo de tres bicicletas desde una vivienda de la ciudad.

La investigación se inició luego de que una persona denunciara, este jueves 30 de octubre, el robo de dos bicicletas de marca Specialized y una de la marca Scott, todas de fibra de carbono.

En este contexto, junto a profesionales peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, realizaron diversas diligencias que permitieron establecer la responsabilidad del imputado y recuperar las especies sustraídas.

Durante el procedimiento, realizado por detectives de la Biro en conjunto con oficiales de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Punta Arenas, se lograron recuperar además otras dos bicicletas que también serían producto de delito. Asimismo, se incautaron las prendas de vestir que el imputado habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

El Comisario Emilio Tapia, jefe de la BIRO Punta Arenas señaló que “el trabajo efectuado en el sitio del suceso, además del empadronamiento y análisis de cámaras de seguridad, nos permitió ubicar el domicilio donde habría llegado el sujeto con las bicicletas, logrando recuperar las especies sustraídas. Por este motivo, se procedió a la detención de un sujeto menor de edad”.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la audiencia de control y formalización.